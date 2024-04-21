الامارات | موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة.. وظهور محمد صلاح مع ليفربول

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشهد اليوم الأحد إقامة عدد كبير جدا من المباريات الهامة في مختلف البطولة العالمية، ولعل من أبرز هذه المباريات "الكلاسيكو الإسباني" الذي يجمع ريال مدريد مع برشلونة، إضافة إلى ظهور جديد للفريق الجريح ليفربول مع هدافه محمد صلاح.

وتعتبر مباريات اليوم تعويضية بشكل كبير لفريق برشلونة الذي ودع دوري أبطال أوروبا بريمونتادا أمام باريس سان جيرمان، وحفظ ماء الوجه الوحيد هو الفوز على ريال مدريد اليوم وتقليل فارق النقاط، حيث يتصدر رسال مدريد البطولة برصيد 78 نقطة ويأتي برشلونة وصيفا برصيد 70 نقطة وفوز برشلونة اليوم يعني إعادة الأمل في المنافسة على لقب الدوري حتى الجولات الأخيرة.

أما ريال مدريد فيخوض المباراة وهو في كامل جاهزيته خاصة بعد الفوز الكبير وإقصاء حامل اللقب فريق مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا والاقتراب من اللقب 15 للبطولة القارية الكبرى.

وفي المقابل يسعى ليفربول في التمسك بالأمل والمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي خاصة بعد وداع الدوري الأوروبي الخميس الماضي في إيطاليا، ولم يعد هناك مزيدا من الوقت لإهدار مزيدا من النقاط بعد أصبح في المركز الثالث برصيد 71 نقطة بفارق 3 نقاط عن الأرسنال ونقطتين عن مانشستر سيتي.

ويخوض ليفربول مواجهة هامة أمام فولهام صاحب المركز 12 ولا اختيار أمام كلوب ولاعبي الفريق سوى مصالحة جمهور ليفربول الغاضب من خسارة بطولتين وصدارة الدوري حتى الأن، سوى تحقيق الفوز والعودة إلى ليفربول بالنقاط الثلاثة، كما أن محمد صلاح أصبح مطالب بإحراز مزيدا من الأهداف إذا كان يبحث عن استمرار المنافسة الصعبة على لقب هداف الدوري إضافة إلى مصالحة الجمهور الغاضب بعد إضاعة فرصة سهلة في مباراة أتلانتا الأخيرة بالدوري الأوروبي.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة بتوقيت الإمارات

ريال مدريد : برشلونة 23:00

موعد مباراة فولهام وليفربول بتوقيت الإمارات

فولهام : ليفربول 19:30