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الامارات | الجواد «كاليفا» بطلاً لكأس الوثبة في البرازيل

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز أمس الجواد «كاليفا» لكلاوديو روبرتو ريباس، بإشراف المدرب إيستانسلاو بيتروسنسكاي، وقيادة جيف بيسبو، لقب كأس الوثبة «ستاليونز» ضمن جائزة «ماريا هيلينا فيدال» للخيول العربية الأصيلة.

وأقيم السباق على مضمار سيداد جارديم في نادي «الجوكي كلوب» في ساو باولو بالبرازيل. وهيمن «كاليفا» على السباق وتقدم بثبات في جميع مراحله وصولاً إلى خط النهاية. وحل ثانيا «أولمبيكا راش» بقيادة الفارس جبرائيل سانتانا، وثالثاً «جوليفر راش» بقيادة الفارس خورخي ريكاردو.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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