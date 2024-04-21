دليلك الكامل لأسعار الدجاج في المملكة 17 أبريل 2024

يُعدّ الدجاج من أكثر مصادر البروتين شيوعًا واستهلاكًا في المملكة العربية السعودية، حيث يدخل في تحضير العديد من الأطباق اللذيذة. ونظرًا لتغير أسعاره بشكلٍ دوري، يحرص الكثيرون على متابعة آخر التحديثات لضمان أفضل قيمة عند الشراء.

في هذا المقال، نقدم لكأسعار الدجاج في المملكة العربية السعودية اليوم 17 أبريل 2024، شاملةً مختلف الأوزان، وقطع الفيليه، والكبد، والقوانص، مع إضافة بعض المعلومات المفيدة.

أسعار الدجاج حسب الوزن

دجاجة 1200 جرام: 23.95 ريال سعودي

دجاجة 1100 جرام: 18.45 ريال سعودي

دجاجة كيلو طازجة: 18.95 ريال سعودي

دجاجة 900 جرام: 20.50 ريال سعودي

دجاجة 900 جرام طازج مبردة من التنمية: 18.95 ريال سعودي

أسعار قطع الدجاج

900 جرام فيليه صدور دجاج مبردة: 38.95 ريال سعودي

900 جرام فيليه صدور دجاج طازجة من الفروج الذهبي: 32.95 ريال سعودي

450 جرام صدور دجاج طازجة من الفروج الذهبي: 20.95 ريال سعودي

450 جرام أجنحة الدجاج الطازج من إنتاج: 5.95 ريال سعودي

450 جرام أجنحة الدجاج الطازج: 6.50 ريال سعودي

أسعار أحشاء الدجاج

450 جرام كبدة دجاج طازجة من إنتاج: 9.20 ريال سعودي

450 جرام قوانص دجاج مبردة من التنمية: 6.50 ريال سعودي

450 جرام قلوب دجاج من التنمية: 6.50 ريال سعودي

نصائح لشراء الدجاج:

اختر الدجاج ذو اللون الوردي الفاتح.

تأكد من عدم وجود رائحة كريهة.

تحقق من تاريخ الصلاحية.

اشترِ من مصادر موثوقة.

ختامًا: تختلف أسعار الدجاج في المملكة العربية السعودية حسب المنطقة والعلامة التجارية. ننصح بمقارنة الأسعار بين مختلف المتاجر قبل الشراء.