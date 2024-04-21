حجز تذاكر مؤتمر ليب LEAP 2024: استعد لتجربة تقنية استثنائية

تشهد العاصمة السعودية الرياض حدثًا تقنيًا مهمًا خلال شهر مارس 2024، حيث يعود مؤتمر ليب التقني بنسخته الثالثة ليكون المحطة الأبرز لعشاق التكنولوجيا ورواد الابتكار حول العالم، ستكون هذه الفعالية الفرصة المثالية للاطلاع على أحدث التطورات والابتكارات في عالم التكنولوجيا، و يُعدّ مؤتمر ليب التقني الحدث الأبرز في مجال التقنية على مستوى العالم، حيثُ يجمع نخبة من خبراء التكنولوجيا وصانعي القرار والمُستثمرين من جميع أنحاء العالم، وتستضيف العاصمة السعودية الرياض النسخة الثالثة من المؤتمر خلال شهر مارس 2024، تأكيدًا على مكانة المملكة العربية السعودية وريادتها الإقليمية والعالمية في المجالات التقنية والرقمية والابتكارية، ويمكنك حجز مؤتمر ليب 2024 إلكترونيًا الآن.

موعد مؤتمر ليب 2024

تقام فعاليات مؤتمر ليب التقني في الفترة من 4 مارس إلى 7 مارس 2024، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات (ملهم). ويأتي هذا المؤتمر كمنصة للتبادل الفكري والمعرفي بين أكثر من 1000 جهة تقنية وأكثر من 1000 خبير تقني من جميع أنحاء العالم.

حجز تذاكر مؤتمر ليب LEAP 2024

تتيح تذاكر مؤتمر ليب للمهتمين الفرصة للحضور والمشاركة في الفعاليات بشكل مجاني، حيث يمكن الحصول عليها من خلال التسجيل الإلكتروني عبر الموقع الرسمي للمؤتمر، يمكن للراغبين في حجز تذاكر مؤتمر ليب التقني 2024 اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى الموقع الإلكتروني لمؤتمر ليب الرياض 2024.

انقر على زر “سجل الآن”.

ستفتح نافذة جديدة للتسجيل.

اختيار اللغة العربية أو الاستمرار بالتسجيل باللغة الإنجليزية.

تسجيل الدخول أو فتح حساب جديد.

اختيار اليوم المناسب.

تحديد عدد التذاكر.

إتباع التعليمات التي ستظهر على شاشة حجز التذاكر.

معلومات إضافية

من المتوقع أن يشهد مؤتمر ليب التقني 2024 مشاركة واسعة النطاق من مختلف الجنسيات والقطاعات التقنية، مما يجعله فرصة فريدة للتواصل وتبادل الخبرات في مجالات التكنولوجيا والأمن السيبراني.

مُستجدات مؤتمر ليب 2024