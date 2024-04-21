الحج من الإمارات 2024.. دليل شامل للحجاج الإماراتيين والمقيمين

يُعد الحج ركناً أساسياً من أركان الإسلام الخمسة، ويحمل معنى روحيًا عميقًا ويُعزز الوحدة والتضامن بين المسلمين من جميع أنحاء العالم.

مع اقتراب موسم الحج لعام 2024، يزداد التساؤل عن تفاصيل رحلة الحج للإماراتيين والمقيمين في الإمارات، حيث يتوق الكثيرون لأداء هذه الرحلة المقدسة.

في هذا الدليل الشامل، نقدم معلومات كاملة للمواطنين الإماراتيين الراغبين في أداء فريضة الحج 2024، موضحين كل ما يحتاجون إلى معرفته من تواريخ وإجراءات التسجيل، إلى النصائح والإرشادات الضرورية لضمان رحلة حج آمنة وميسرة.

أولاً: تواريخ الحج لعام 2024

يبدأ الحج في الثامن من ذي الحجة، والذي يوافق يوم الجمعة 14 يونيو 2024.

ويستمر حتى الرابع عشر من ذي الحجة، الموافق ليوم الأربعاء 19 يونيو 2024.

هذه التواريخ تبقى مبنية على الرؤية الفلكية لهلال شهر ذي الحجة وقد تختلف بناءً على الرؤية الشرعية.

ثانياً: تنظيم رحلة الحج من الإمارات

تُحرص دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال تعاونها الوثيق مع الجهات السعودية، على توفير تجربة حج آمنة ومريحة لمواطنيها والمقيمين على حد سواء.

يتم ذلك من خلال تنظيم حملات الحج بكفاءة عالية، مع الحرص على توفير كافة المعلومات والإرشادات اللازمة للحجاج.

تميز هذه الحملات بالتنظيم والهدوء، مما يوفر للحجاج فرصة للتركيز الكامل على أداء مناسك الحج دون قلق أو إزعاج.

ثالثاً: تسجيل الحج من الإمارات 2024

يعد التسجيل للحج والحصول على التصاريح المناسبة خطوات أساسية يجب على كل حاج القيام بها قبل بدء رحلته.

تم استقبال طلبات التسجيل لحج 2024 عبر التطبيق الذكي للهيئة AWQAFUAE، في الفترة من 5 ديسمبر 2023 إلى 21 ديسمبر 2023.

بعد إغلاق باب التسجيل، ينتقل المتقدمون إلى مرحلة التحقق والموافقة.

رابعاً: تحديث ومتابعة طلب الحج من الامارات 2024

يمكن للمتقدمين تتبع حالة طلباتهم من خلال الدخول إلى موقع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.

باستخدام الهوية الرقمية، يمكنهم تحديث ومتابعة حالة الطلب، أو إضافة محرم، أو مرافق، أو فرد من أفراد العائلة.

خامساً: الحصول على تصريح حج للإماراتيين 2024

لا يحتاج مواطنو الإمارات إلى تأشيرة دخول إلى المملكة العربية السعودية، ولكن يتطلب الأمر الحصول على تصريح حج رسمي.

يتم تقديم هذه التصاريح بعد اعتماد الطلبات وفرزها، وتعتبر خطوة أساسية لضمان السماح بأداء مناسك الحج.

تقدم بعض الجهات في الإمارات خيار “الحج السريع”، وهو يسمح للحجاج بالوصول إلى مكة مباشرة قبل بدء المناسك والعودة فور انتهائها.

سادساً: توجيهات ونصائح للحجاج: التحضير والفحوصات الطبية (تابع)

التجهيز بملابس مناسبة للأجواء الحارة والجافة، خاصة خلال فترات النهار.

التأكد من حصول كل فرد على تأمين صحي شامل يغطي تكاليف الحج.

التعرف على القوانين واللوائح الخاصة بالحج في المملكة العربية السعودية.

حمل الأدوية الشخصية اللازمة، وتناولها بانتظام وفقًا لتعليمات الطبيب.

الحرص على شرب الماء بكثرة، خاصة في الأجواء الحارة.

الحصول على قسط كافٍ من الراحة خلال الرحلة.

الحفاظ على نظافة المكان والسلوك الحسن.

الالتزام بتعاليم الإسلام وآدابه خلال أداء مناسك الحج.

سابعاً: الحج المجاني للمواطنين الإماراتيين

تقدم بعض الجمعيات الخيرية في الإمارات برامج الحج المجاني لفئات معينة من المواطنين، تشمل كبار السن، الأرامل، المطلقات، وأولئك الذين رُفضت طلباتهم في العام السابق.

للتأهل لبرامج الحج المجاني، يجب على المتقدمين استيفاء شروط معينة، مثل:

عدم تجاوز العمر 40 سنة.

عدم أداء فريضة الحج من قبل.

عدم القدرة على تحمل تكاليف الحج.

لا يزيد دخله على 25.000 درهم إماراتي.

أن يكون من مواطني الإمارات.

ثامناً: التقديم للحج المجاني من الإمارات

يمكن للأشخاص المؤهلين تقديم طلباتهم عبر وزارة الخارجية الإماراتية، أو سفارات دولة الإمارات في الخارج، أو المنظمات المعنية.

يتم تقييم الطلبات وفقًا للشروط والمعايير التي تم ذكرها.

تاسعاً: طرق السفر إلى المملكة العربية السعودية

عند التخطيط للحج من الإمارات، من المهم النظر في خيارات السفر المتاحة للوصول إلى المملكة العربية السعودية.

يمكن للحجاج الاختيار بين السفر جواً أو براً.

السفر جواً من الإمارات

الوصول الجوي إلى المملكة يتم عادةً عبر أحد المطارات الرئيسية التالية:

مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة.

مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة.

السفر براً من الإمارات

بالنسبة للوافدين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي المقيمين في الإمارات، يمكنهم الدخول إلى المملكة العربية السعودية براً.

يتم هذا عادةً كجزء من مجموعة سياحية منظمة عبر مكتب سياحة وسفر معتمد.

يتحمل المكتب المسؤولية عن توفير معلومات مفصلة حول وسائل النقل والترتيبات اللوجستية داخل المملكة العربية السعودية.

عاشراً: الاستفسارات عن الحج

يمكن الحجاج الذين لديهم أية استفسارات أو تساؤلات بشأن تصريح الحج الإلكتروني إلى التواصل مع المنظومة الوطنية الصحية في الإمارات “الحصن” هاتفياً على الرقم 8004676 أو البريد الإلكتروني [email protected]

كما يمكنهم التواصل مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف عبر الاتصال الهاتفي على الرقم “80029723”

أو التواصل مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع على الرقم المجاني 80011111

خاتمة: نأمل أن يكون هذا الدليل الشامل قد وفر لك جميع المعلومات التي تحتاجها لأداء فريضة الحج 2024 بأمان ويسر. نتمنى لكم رحلة حج مباركة مقبولة.