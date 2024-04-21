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قائمة الاتحاد السكندري لمباراة الإسماعيلي في الدوري

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف طارق العشري المدير الفني للاتحاد السكندري عن قائمة فريقه لمباراة الإسماعيلي في الجولة التاسعة عشر، من مسابقة الدوري الممتاز.
 


ويلتقي الاتحاد السكندري مع الإسماعيلي يوم غدا الإثنين على ستاد برج العرب وتبدا المباراة في الساعة السابعة مساءً.
 

قائمة الاتحاد السكندري لمباراة الإسماعيلي:

في حراسة المرمى: المهدي سليمان - عمر صلاح - عمرو خليل.
في الدفاع: كريم الديب - محمود شبانة - إسلام أبو سليمة - سيف تقا - هشام صلاح- عمرو صالح - مصطفى إبراهيم.
في الوسط: مورو ساليفو - شريف رضا - أحمد عادل - أحمد عيد - بلال السيد- عمر الوحش - ناصر ناصر - بيكالي أوبامي
في الهجوم: مابولولو - عبدالغني محمد - بواتينج.
ويحتل الاتحاد السكندري المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز، ويملك في رصيده 28 نقطة من 16 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 7 مواجهات وتلقى الهزيمة في ثلاث مباريات فقط.
 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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