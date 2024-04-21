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شيكابالا يقود هجوم الزمالك فى لقاء دريمز الغاني

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة دريمز الغاني المقرر لها في السادسة مساء اليوم، باستاد القاهرة الدولي، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية.
و يضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع: مصطفى الزناري – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – إبراهيما نداي.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – أحمد حمدي - ترافيس موتيابا.

خط الهجوم : محمود عبد الرازق "شيكابالا" – سيف الجزيري – مصطفى شلبي.
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، معاذ علاء الدين وياسر حمد وسيد عبد الله "" وزياد كمال ومهاب ياسر ومحمد شحاتة  ومحمد عاطف وناصر منسي وسامسون أكينيولا.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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