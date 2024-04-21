تشكيل ليفربول لمباراة فولهام.. صلاح على مقاعد البدلاء

ياسر رشاد - القاهرة - كشف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن تشكيل الريدز لمباراة فولهام المقرر لها بعد قليل في الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، ملعب كرافين كوتاج في الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل الأساسي لفريق ليفربول غياب محمد صلاح، بعدما قرر يورجن كلوب تواجده على مقاعد البدلاء.



جاء تشكيل ليفربول الرسمي لمباراة فولهام على النحو التالي:



حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: ترينت ألسكندر أرنولد – كوانساه – فيرجيل فان دايك – روبرتسون.

في خط الوسط: إندو – جرافينبيرج – إليوت.

في خط الهجوم: كودي جاكبو– جوتا – لويس دياز.

موقف ليفربول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي:

ويحتل ليفربول حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 71 نقطة، في حين أن فولهام لديه 42 نقطة في المركز الثاني عشر.

