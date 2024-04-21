نادِ مكسيكي يغري رونالدو بعرض خرافي للرحيل عن النصر

فجرت صحيفة مكسيكية، اليوم الأحد، مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن نشرت تقرير يفيد باحتمالية توقيع أحد الأندية مع النجم البرتغالي رونالدو.

وبحسب ما ذكرته شبكة “sdpnoticias” المكسيكية، اليوم الأحد، فإن نادي مونتيري، يسعى للحصول على خدمات النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد نهاية عقده في 30 يونيو بعام 2025.

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ويريد نادي مونتيري المكسيكي، أن يشارك النجم البرتغالي، بقميصه في بطولة كأس العالم للأندية عام 2025.

وينتهي عقد كريستيانو رونالدو، في 30 يونيو المقبل، بينما تبدأ مسابقة كأس العالم للأندية، في 15 يونيو من العام 2025.

الجدير بالذكر أن إدارة نادي النصر السعودي، تعمل على تجديد تعاقد قائد الفريق، مع الفريق حتى نهاية عام 2027.

ويحتل فريق النصر المركز الثاني بترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين برصيد 68 نقطة، بينما تجمد رصيد الفيحاء عن النقطة 35 في المركز الحادي عشر.