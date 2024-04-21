الامارات | صنع تمثال لبيكنباور في ساحة ملعب بايرن ميونخ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيتم تكريم أسطورة كرة القدم الألمانية الراحل فرانز بيكنباور، من خلال صنع تمثال له أمام ملعب (أليانز أرينا)، معقل فريق بايرن ميونخ الألماني، حسبما ذكرت مؤسسة (كيرت لانداور) اليوم الأحد.

ومن المقرر أن يتم تجسيد بيكنباور، الذي توفي في 7 يناير، بالبرونز في وضع أنيق كقائد لإحدى المباريات.

كانت مؤسسة كورت لانداور مسؤولة أيضًا عن صنع تمثال لجيرد مولر، الذي تم وضعه في ساحة الملعب ذاته أيضا، وتتوقع المؤسسة أن يستغرق عمل تمثال بيكنباور 18 شهرا تقريبا، وفقا لخبراتها السابقة.

وقال كريستيان كرول من مؤسسة كيرت لانداور: "سيلقي القائد الأنيق فرانز وصديقه جيرد مولر بظليهما بشكل إيجابي على يومنا هذا، وسينتقل الوعي بتاريخ نادينا العظيم إلى الأجيال القادمة".

ويعتبر بكينباور أحد أبرز أساطير كرة القدم في ألمانيا، حيث توج بالعديد من الألقاب مع بايرن ومع المنتخب الألماني، وأصبح رئيسا للنادي البافاري فيما بعد.

وعقب تتويجه بكأس العالم عام 1974 كلاعب، قاد بيكنباور أيضا منتخب ألمانيا للفوز بالمونديال عام 1990 كمدير فني، علما بأنه ساهم في منح ألمانيا استضافة المسابقة عام 2006.