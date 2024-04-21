كلوب: هذا سبب تواجد محمد صلاح على مقاعد البدلاء

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن سبب تواجد محمد صلاح على مقاعد البدلاء أمام فولهام والتي تجمع بينهما بعد قليل على ملعب الأخير في الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.





أكد كلوب في تصريحاته قبل المباراة أن ليفربول يحتاج محمد صلاح سواء كان أساسيا أو احتياطيا لكن لدينا 3 مباريات خلال 6 أيام، وكان علينا أن نجري تغييرا في التشكيلة.

وشهد التشكيل الأساسي لفريق ليفربول غياب محمد صلاح، بعدما قرر يورجن كلوب تواجده على مقاعد البدلاء.



تشكيل ليفربول أمام فولهام:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألسكندر أرنولد – كوانساه – فيرجيل فان دايك – روبرتسون.

خط الوسط: إندو – جرافينبيرج – إليوت.

خط الهجوم: كودي جاكبو– جوتا – لويس دياز.

ويأتي ليفربول في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 71 نقطة، في حين أن فولهام لديه 42 نقطة في المركز الثاني عشر.

