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كلوب: هذا سبب تواجد محمد صلاح على مقاعد البدلاء

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ياسر رشاد - القاهرة - تحدث يورجن كلوب المدير الفني لفريق عن سبب تواجد محمد صلاح على مقاعد البدلاء أمام فولهام والتي تجمع بينهما بعد قليل على ملعب الأخير في الجولة الـ33 من عمر مسابقة الممتاز.
 


أكد كلوب في تصريحاته قبل المباراة أن ليفربول يحتاج محمد صلاح سواء كان أساسيا أو احتياطيا لكن لدينا 3 مباريات خلال 6 أيام، وكان علينا أن نجري تغييرا في التشكيلة.

وشهد التشكيل الأساسي لفريق ليفربول غياب محمد صلاح، بعدما قرر يورجن كلوب تواجده على مقاعد البدلاء.
 

تشكيل ليفربول أمام فولهام:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.
خط الدفاع: ترينت ألسكندر أرنولد – كوانساه – فيرجيل فان دايك – روبرتسون.
خط الوسط: إندو – جرافينبيرج – إليوت.
خط الهجوم: كودي جاكبو– جوتا – لويس دياز.
ويأتي ليفربول في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 71 نقطة، في حين أن فولهام لديه 42 نقطة في المركز الثاني عشر.
 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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