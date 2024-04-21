رئيس إنبي: أنا بطل دوري 2003 وليس الأهلي.. خاص

ياسر رشاد - القاهرة - يبدو أن الكرة المصرية تستمر في حالة الانهيار التي تشهدها خلال الفترة الحالية، بعد الأزمات التي تشهدها العديد من المسابقات سواء على صعيد الدوري المصري الممتاز أو قطاعات الناشئين.

وأكد أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، في تصريحاته خاصة لجريدة "الخليج 365"، أنه يعد بطل دوري الجمهورية 2003، بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 4/3، في المباراة التي أقيمت عصر اليوم الأحد.

وأكد الشريعي أنه تقدم بشكوى للجنة المسابقات المصرية في تزوير "سن" أحد اللاعبين بفريق المصري البورسعيدي 2003، مما يجعل إنبي بطلًا للمسابقة على عكس ما يدعيه البعض عقب نهاية المباراة.

وأوضح أن هناك طبًا شرعيًا سيكشف حقيقة تزوير سن اللاعب، مشيرًا إلى أن لجنة المسابقات لو كانت قامت بدراسة الشكوى لما رأينا هذا المشهد الغير لائق بالكرة المصرية، وكنا سنحصل على الثلاث نقاط التي خسرها خلال مواجهة المصري.

وأشار إلى أن ما حدث عقب نهاية مباراة إنبي والأهلي يعد "اضحوكة"، خاصة بعد احتفال لاعبي الفريقين بالتتويج بلقب الدوري، مما جعلنا في موقف مُحرج أمام الجماهير.

الجدير بالذكر أن مباراة إنبي والأهلي في ختام دوري الجمهورية مواليد 2003، قد انتهت بفوز الفريق البترولي بنتيجة 4/3، في المباراة التي نهايتها إثارة كبيرة للجدل، بعدما لم يتم الكشف عن بطل المسابقة وسط حالة من الدهشة من الجماهير والحضور.