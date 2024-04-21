موقف نجم النصر من المشاركة أمام الخليج في الدوري السعودي

أصبح نجم نادي النصر، جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، بعدما أنهى كافة برنامجه التأهيلي للتعافي والعودة مرة أخرى من الإصابة.

تعرض لاجامي، للإصابة بشد عضلي أبعدته عن تدريبات الفريق، وأيضًا مواجهة الفيحاء في الجولة الـ 28 من الدوري السعودي للمحترفين، والتي ابتسمت للعالمي بثلاثية مقابل هدف على ملعب الأول بارك.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “الرياضية” السعودية، فسيعود نجم نادي النصر، للتدريبات غدا الإثنين، استعداد لمواجهة الخليج.

ويفتقد نادي النصر السعودي، اللاعب نواف العقيدي بسبب الإيقاف على خلفية أزمته مع منتخب السعودية في كأس آسيا 2023.

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ويخوض نادي النصر، مواجهة قوية أمام الخليج، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن فعاليات الجولة رقم 29 لبطولة دوري روشن للمحترفين.

ويحتل فريق النصر المركز الثاني بترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين برصيد 68 نقطة، بينما تجمد رصيد الفيحاء عن النقطة 35 في المركز الحادي عشر.