الامارات | فوز الفجيرة ودبا والجزيرة الحمراء في دوري «الأولى»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اوقف فريق الفجيرة سلسلة انتصارات دبا الحصن بعد أن فاز عليه 2-1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 28 لدوري الدرجة الأولى، ليصبح رصيده 45 نقطة في المركز الرابع مقابل 54 نقطة لدبا الحصن في المركز الثاني، وسجل للفجيرة البرازيلي برتينو جواو في الدقيقتين (12 - 88) بينما سجل لصالح دبا الحصن المالي بولنغ ديمبل (75).

وفاز دبا الفجيرة على مضيفه الحمرية 3-1 ليصبح رصيده 52 نقطة في المركز الثالث مقابل 27 نقطة للحمرية في المركز 12، حيث سجل أهداف دبا الفجيرة كل من العماني سعيد بن عبيد (26) واليوناني ماريوس اوغومبي (36) وعامر عمر (59) بينما سجل هدف الحمرية اللاعب إبراهيم موسى هارونا (47).

وفي مباراة لتحسين المراكز فاز الجزيرة الحمراء على الذيد 3-2 ليصعد الجزيرة الحمراء إلى المركز العاشر برصيد 33 نقطة مقابل 30 نقطة للذيد في المركز 11.