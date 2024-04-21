ليفربول يضرب فولهام بثلاثية في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الفوز على نظيره على فولهام بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الـ 34 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

جاء هدف التقدم في المباراة عن طريق اللاعب ألكساندر أرنولد للريدز في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول، فيما أدرك تيموثي كاستانيي التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط.

وأضاف ريان جرافنبرج الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 53 من عمر الشوط الثاني من اللقاء، وسجل الهدف الثالث للريدز ديوجو جوتا في الدقيقة 72 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، يحتل ليفربول المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 74 نقطة، خلف آرسنال (74 نقطة) الذي يتفوق بفارق الأهداف، بينما يأتي فولهام في المركز الـ 12 بـ 42 نقطة.

وكان ليفربول قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: ترينت ألسكندر أرنولد – كوانساه – فيرجيل فان دايك – روبرتسون.

في خط الوسط: إندو – جرافينبيرج – إليوت.

في خط الهجوم: كودي جاكبو– جوتا – لويس دياز.