أنشيلوتي يدفع بالقوة الضاربة.. وتشافي يبدأ بثلاثي هجومي.. تشكيل كلاسيكو ريــال مدريد وبرشلونة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، تشكيل فريقه لخوض مواجهة الكلاسيكو ضد برشلونة، مساء اليوم الأحد، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن منافسات الجولة 32 من الليجا.

وجاء التشكيل كاملًا كالتالي:

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: فاسكيز، تشواميني، روديجر، كامافينجا.

خط الوسط: فالفيردي، كروس، مودريتش، بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو.

أعلن نادي برشلونة تشكيل الفريق لمباراته أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني، المقرر خوضها مساء اليوم الأحد.

تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: كوندي، أراوخو، كوبارسي، كانسيلو.

خط الوسط: دي يونج، جوندوجان، كريستينسن.

خط الهجوم: لامين يامال، ليفاندوفسكي، رافينها