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أنشيلوتي يدفع بالقوة الضاربة.. وتشافي يبدأ بثلاثي هجومي.. تشكيل كلاسيكو ريــال مدريد وبرشلونة

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الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، تشكيل فريقه لخوض مواجهة الكلاسيكو ضد ، مساء اليوم الأحد، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن منافسات الجولة 32 من الليجا.

وجاء التشكيل كاملًا كالتالي:

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: فاسكيز، تشواميني، روديجر، كامافينجا.

خط الوسط: فالفيردي، كروس، مودريتش، بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو.

أعلن نادي برشلونة تشكيل الفريق لمباراته أمام في ، المقرر خوضها مساء اليوم الأحد.

تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني
حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: كوندي، أراوخو، كوبارسي، كانسيلو.

خط الوسط: دي يونج، جوندوجان، كريستينسن.

خط الهجوم: لامين يامال، ليفاندوفسكي، رافينها

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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