شكرا لقرائتكم خبر أندية سعودية تستهدف الجزائري ابن ناصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد موقع «tuttomercatoweb» الإيطالي أن أندية في الدوري السعودي للمحترفين تستهدف التعاقد مع متوسط الميدان الجزائري، إسماعيل بن ناصر، لاعب ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب الموقع، فإن ابن ناصر يرحب بالانتقال إلى الدوري السعودي «دوري روشن»، رغم اهتمام بعض الأندية الإنجليزية بالحصول على خدماته، علما بأن لديه شرطا جزائيا في عقده مع ميلان، يبلغ 50 مليون يورو.

وكان ابن ناصر (26 عاما) من أهم لاعبي النادي اللومباردي بعد وصوله من إمبولي في 2019، لكنه أخيرا تراجع مستواه وفقد مكانته الأساسية في تشكيلة المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، عقب تعرضه لإصابة قوية في الركبة العام الماضي.

ويمتد عقد ابن ناصر مع ميلان حتى يونيو 2027، وتبلغ قيمته السوقية تبلغ 35 مليون يورو، استنادا إلى موقع «ترانسفير ماركت» العالمي، وخلال الموسم الحالي اكتفى الدولي الجزائري بخوض 18 مباراة مع ميلان عبر كل المسابقات، قدم خلالهم تمريرة حاسمة.

ابن ناصر مع ميلان: