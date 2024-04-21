أندية سعودية تستهدف الجزائري ابن ناصر

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وبحسب الموقع، فإن ابن ناصر يرحب بالانتقال إلى الدوري السعودي «دوري روشن»، رغم اهتمام بعض الأندية الإنجليزية بالحصول على خدماته، علما بأن لديه شرطا جزائيا في عقده مع ميلان، يبلغ 50 مليون يورو.
وكان ابن ناصر (26 عاما) من أهم لاعبي النادي اللومباردي بعد وصوله من إمبولي في 2019، لكنه أخيرا تراجع مستواه وفقد مكانته الأساسية في تشكيلة المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، عقب تعرضه لإصابة قوية في الركبة العام الماضي.
ويمتد عقد ابن ناصر مع ميلان حتى يونيو 2027، وتبلغ قيمته السوقية تبلغ 35 مليون يورو، استنادا إلى موقع «ترانسفير ماركت» العالمي، وخلال الموسم الحالي اكتفى الدولي الجزائري بخوض 18 مباراة مع ميلان عبر كل المسابقات، قدم خلالهم تمريرة حاسمة.
ابن ناصر مع ميلان:
- شارك في 164 مباراة مع ميلان.
- سجل 6 أهداف، وقدم 10 تمريرات حاسمة.
- يمتد عقد ابن ناصر مع ميلان حتى يونيو 2027.
- قيمته السوقية تبلغ 35 مليون يورو.
- يمتلك في جعبته 46 مباراة دولية برفقة الجزائر.
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