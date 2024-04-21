شكرا لقرائتكم خبر فيرستابن يحصد لقب سباق الصين لفورمولا- 1 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج الهولندي ماكس فيرستابن باللقب خلال ظهوره الأول بسباق جائزة الصين الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا -1 أمس.

وحقق فيرستابن سائق ريد بول انطلاقة مثالية في شنغهاي بعد فوزه أيضا بسباق السرعة.

وتفوق فيرستابن الفائز بلقب بطولة العالم في المواسم الثلاثة الماضية على لاندو نوريس سائق مكلارين الذي حل ثانيا وسيرجيو بيريز زميله في ريد بول صاحب المركز الثالث، في طريقه لحصد لقب السباق الصيني.

ونتيجة جائحة كورونا لم ينظم السباق الصيني منذ النسخة الأخيرة له في 2019.

وفقد فيرستابن موقعه في الصدارة في اللفة الـ13 بعد توقفه للحصول على إطارات جديدة، لكنه استعاد موقعه في الصدارة بعد سبع لفات أخرى، علما بان السباق شهد دخول سيارات الأمان مرتين، لكن السائق الهولندي لم يواجه أدنى خطورة خلالهما.

اللقب الرابع

وسجل فيرستابن رابع انتصار له هذا الموسم حيث يطارد اللقب الرابع على التوالي في بطولة العالم، حيث فاز بجميع السباقات التي جرت هذا الموسم باستثناء سباق أستراليا حيث انسحب نتيجة لخلل في سيارته.

وقال فيرستابن «كان شعوري رائعا، من الممتع القيادة في كل منحنى، السيارة كانت رائعة، تمكنت من فعل كل ما يحلو لي».

من جانبه قال نوريس «سعيد للغاية ، نجحت الأمور اليوم، لم أتوقع ذلك، لقد تفاجأت بالعديد من الأمور، بطء سرعة فيراري، سرعتنا الجيدة مقارنة بريد بول، هذا يظهر أن الفريق قام بعمل جيد، وقد جنى ثمار ذلك».

وحاول فيرناندو ألونسو تهديد فيرستابن في البداية ورغم تقارب المنافسة بينهما، نجح السائق الهولندي في الحفاظ على موقعه، لكن بيريز لم يحالفه الحظ وفقد موقعه لصالح ألونسو سائق أستون مارتين.

لكن السائق المكسيكي بيريز استعاد اتزانه سريعا وتقدم للمركز الثاني في اللفة الـ15 بينما عانى ألونسو من إطارات سيارته قبل أن يتجاوزه نوريس.

فقدان الاتزان

وفقدت سياراتا فيراري الاتزان في بداية السباق لكن تشارلز لوكلير حاول جاهدا البقاء ضمن السيارات التي في المقدمة.

ودخل بيريز وفيرستابن مركز الصيانة لتغيير الإطارات وصعد نوريس إلى الصدارة متفوقا على لوكلير.‏

لكن فيرستابن عاد إلى المقدمة في اللفة العشرين قبل لحظات من دخول سيارة الأمان بعد توقف فالتيري بوتاس بسبب مشاكل في ‏سياراته ساوبر وتوقف سائقا ريد بول مجددا في مركز الصيانة وظل فيرستابن في الصدارة، بينما تراجع بيريز للمركز الرابع مع حلول نوريس في المركز الثاني ولوكلير ثالثا.

وعاد فيرستابن إلى الصدارة بمجرد خروج سيارات الأمان، لكن سيارات الأمان عادت مرة أخرى بعد خروج سيارة يوكي تسونودا سائق فيزا ار بي عن المضمار، عقب اصطدامه بكيفين ماجنسن سائق هاس.

جائزة ميامي الكبرى

ونجح بيريز في تخطي لوكلير في اللفة الـ39 ليتقدم للمركز الثالث وظل لوكلير في المركز الرابع يليه زميله كارلوس ساينز ثم جورج راسيل سائق مرسيدس.

وأنهى ألونسو السباق في المركز السابع يليه أوسكار بياستري سائق مكلارين في المركز الثامن ولويس هاميلتون سائق مرسيدس في المركز التاسع يليه نيكو هلكنبرج سائق هاس في المركز العاشر.

وبعد السباق حصل السائق الصيني جوانيو جو على إذن بإيقاف سيارة فريقه كيك ساوبر في المضمار أمام الجماهير، التي رحبت به بشكل حماسي.

وجثا جو على ركبتيه وانهمرت الدموع من عينيه بعد أن شارك في السباق الصيني للمرة الأولى.

ويأمل فيرستابن وريد بول في مواصلة رحلتهما الملهمة من خلال سباق جائزة ميامي الكبرى في الخامس من مايو المقبل.

قائمة الفائزين :