ميسي يقود إنتر ميامي لفوز مثير بالدوري الأمريكي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي لتحقيق الفوز على نظيره ناشفيل بثلاثية مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

وتصدر إنتر ميامي ترتيب المجموعة الشرقية في بطولة الدوري الأمريكي مؤقتا برصيد 18 نقطة، متفوقا على نيويورك ريد بولز بفارق نقطتين، المتبقي له مباراة واحدة.

ونجح ميسي في تسجيل هدفين في مرمى ناشفيل، حيث جاء الهدف الأول بالدقيقة 11 من زمن المباراة، بعدما قام باختراق دفاع المنافس ليسدد الكرة ويتصدى لها الحارس، قبل أن يتابعها لويس سواريز الذي حاول تسديدها ولكنها تعود إلى ليونيل الذي سدد الكرة في المرمى الخالي.

ولم يكتف ميسي بالهدف، حيث قدم «أسيست» لصديقه الإسباني سيرخيو بوسكيتس بالدقيقة 39، بعدما أرسل عرضية متقنة من ركلة ركنية على رأس بوسكيتس الذي وضعها ببراعة في المرمى.

ليونيل أضاف الهدف الثاني له والثالث لفريق إنتر ميامي بالدقيقة 81 من عمر المباراة، وذلك عن طريق ركلة جزاء سددها على يسار حارس المرمى.

وقدم ميسي واحدة من أفضل مبارياته مع إنتر ميامي، وذلك بعد المهارات الرائعة التي نالت إعجاب الجماهير، حيث أمتع الجميع طوال المباراة.

وفرض ميسي نفسه كرجل لمباراة فريقه ضد ناشفيل، بعدما حصل على تقييم 9.8 من موقع «سوفا سكور»، حيث لعب لمدة 90 دقيقة وسجل هدفين وصنع الهدف الثالث.

سدد ليونيل الكر 5 مرات في المباراة، 4 على المرمى وواحدة فقط جاءت خارجه، وقدم 3 مراوغات صحيحة من أصل 8، وسدد كرة واحدة ضربت العارضة.

أرقام ميسي أمام ناشفيل: