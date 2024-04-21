"17 هدفا".. نتائج مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
انتهت مباريات اليوم الأحد من الجولة 34 بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث شهدت 4 مواجهات تسجيل 17 هدفا.
وفاز ليفربول على نظيره فولهام بثلاثية، بينما سحق كريستال بالاس منافسه وست هام يونايتد بخماسية.
نتائج مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الأحد
ليفربول د فولهام - (3-1)
كريستال بالاس ضد وست هام - (5-2)
أستون فيلا ضد بورنموث - (3-1)
إيفرتون ضد نوتنجهام فورست - (2-0)
وتستأنف باقي مباريات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الثلاثاء المقبل، بمباراة أرسنال ضد تشيلسي.
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