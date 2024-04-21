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"17 هدفا".. نتائج مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباريات اليوم الأحد من الجولة 34 بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث شهدت 4 مواجهات تسجيل 17 هدفا.

وفاز على نظيره فولهام بثلاثية، بينما سحق كريستال بالاس منافسه وست هام يونايتد بخماسية.

نتائج مباريات اليوم الأحد

ليفربول د فولهام - (3-1)

كريستال بالاس ضد وست هام - (5-2)

أستون فيلا ضد بورنموث - (3-1)

إيفرتون ضد نوتنجهام فورست - (2-0)

وتستأنف باقي مباريات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الثلاثاء المقبل، بمباراة أرسنال ضد .

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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