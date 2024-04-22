شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الأحد 21 / 4 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلي اليوم الأحد 21 / 4 / 2024 العديد من الأخبار، منها: اتحاد الكرة يخطر الأهلى بتتويجه بدورى الشباب مواليد 2003 واستمرار غياب الشناوى وديانج وإمام والشحات وياسر عن الأهلى أمام مازيمبى.

الأهلى يهزم الشرطة الرواندى فى ربع نهائى بطولة أفريقيا للكرة الطائرة

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره الشرطة الرواندى بنتيجة 3/0، فى إطار ربع نهائى بطولة أفريقيا التى يستضيفها النادى الأهلى على صالة الملك عبد الله الفيصل، ليتأهل إلى نصف نهائى.



رسميا.. اتحاد الكرة يخطر الأهلى بتتويجه بدورى الشباب مواليد 2003.. مستند

تلقى النادي الأهلي خطابا من اتحاد الكرة يخطرهم بتتويج بالفريق الأحمر بلقب بطولة الجمهورية مواليد 2003 رغم الخسارة من إنبي بنتيجة 4 / 3 في ختام منافسات دوري الجمهورية للشباب مواليد 2003، بعد المباراة التي أقيمت على ملعب النادي البترولي اليوم الأحد، وشهدت حالة من اللغط بسبب احتفال الفريقين بالفوز بلقب الدوري.

استمرار غياب الشناوى وديانج وإمام والشحات وياسر عن الأهلى أمام مازيمبى

يتواصل غياب الخماسى "محمد الشناوى وأليو ديانج وإمام عاشور وياسر إبراهيم وحسين الشحات" لاعبى الأهلى عن فريقهم فى مباراة مازيمبى الكونغولى بسبب الإصابة.

صفحة دوري أبطال أفريقيا عن تألق مصطفى شوبير حارس الأهلى: السد العالي.. فيديو

أشادت صفحة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية بمصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي بعد ظهوره بشكل رائع فى مباراة مازيمبي الكونغولي أمس، السبت، فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ونشرت الصفحة فيديو للحارس الشاب وهو يقوم بتحية جمهور الأهلي وعلّقت: "شوبير السد العالي".

خطوة جديدة فى برنامج تأهيل إمام عاشور من جراحة الكتف بالأهلي

يستعد إمام عاشور لاعب الأهلي لبدء خطوة جديدة ضمن برنامج التأهيل للتعافي من إصابته الأخيرة في الكتف، فى ظل تحسّن حالة اللاعب واستجابته للبرنامج التأهيلي بشكل كبير الأيام الماضية.



ياسر إبراهيم يعود لدفاع الأهلي بعد مباراة العودة أمام مازيمبي الكونغولى

يستعيد فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر جهود نجمه ياسر إبراهيم مدافع الفريق عقب مباراة مازيمبى الكونغولى فى إياب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا. واقترب ياسر ابراهيم من إنهاء برنامجه التأهيلى للتعافى من مزق العضلة الخلفية والذى أبعده عن مباريات الأهلى طوال الفترة الماضية.



سيسا لاعب يد الأهلي: نسعى لتحقيق ثلاثية تاريخية بحصد الكؤوس الأفريقية

أكد أحمد هشام «سيسا»، لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلى، أن الفريق يسير بشكل مميز في بطولة كأس الكؤوس بحثا عن استعادة اللقب الغائب عن خزائن النادي منذ موسمين.