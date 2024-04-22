شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح: نتيجة الزمالك ودريمز ليست مقلقة.. وسنتأهل للنهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق محمد صلاح نجم الزمالك السابق، على نتيجة مباراة الزمالك ودريمز الغاني في كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي انتهت بالتعادل السلبي، في إطار منافسات نصف نهائي البطولة، على استاد القاهرة الدولي.

وقال صلاح، في تصريحات تلفزيونية: "النتيجة ليست في صالح الزمالك، ولكنها غير مقلقة للفريق بشرط خوض لقاء العودة بجدية كبيرة، والضغط سيكون على نادي دريمز وليس الزمالك، ولكن لا بد من اتخاذ الفوز على الأهلي كبداية لانطلاق الفريق وليس العكس".

وأضاف: "لا بد أن لا يأخذ اللاعبون الفوز على الأهلى أنه طريق للفوز في جميع المباريات وعلى جميع الأندية".

وتابع: "أثق أن الزمالك سيتواجد في النهائي بنسبة كبيرة جدًا، والنتيجة غير مقلقة للاعبين ولا الزمالك، ومستوى فريق دريمز ضعيف فنيًا، ولو الزمالك نجح في التسجيل مبكرًا سيسجل العديد من الأهداف، وأتوقع فوز الزمالك والأهلي في البطولات الأفريقية.

واختتم: "لا بد من وجود حل لمصطفى شلبي، هو لاعب مقلق ومستواه متذبذب، على عكس إبراهيما نداي الذي قدم مباراة جيدة، وكان أفضل لاعب في المباراة وكان لا بد من مشاركة محمد شحاتة أساسيا من بداية اللقاء".