الامارات | ميلوش: لم أواجه صعوبات بسبب الأمطار الغزيرة في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب الوصل، الصربي ميلوش ميلوفييتش، أنه لم يواجه أي صعوبات خلال الأيام الماضية أثناء الأمطار الغزيرة التي شهدتها الدولة، بسبب «منخفض الهدير»، مبيناً أن السلطات تعاملت بأفضل طريقة ممكنة مع هذه التحديات غير المسبوقة التي لم تواجهها الدولة من قبل.

وقال ميلوفييتش لصحيفة «إنفورمر» الصربية، إنه كان يعلم كيف يتعامل مع الأمطار، موضحاً: «السلطات حذّرت منذ وقت مبكر جميع المواطنين والمقيمين بشأن هطول أمطار غزيرة، وضرورة المكوث في المنزل، وأن الخروج إلى الشارع يكون في الحالات الطارئة القصوى».

وأضاف: «حسناً أنا من مدينة كنغازيفاتش في صربيا، وأعلم تماماً ما يجب أن أفعله، لذلك أقصى شيء فعلته هو وضع منشفتين حول النافذة حتى لا تدخل الأمطار إلى المنزل، حيث لم يحدث ضرر كبير».

وتابع: «غادرت المنزل من أجل تناول الطعام، وذهبت مع عدد من أصدقائي في دبي، ولم أواجه أي مشكلة».

وشدد على أنه لم يواجه أي مشكلة أثناء وجوده في دبي، وقال: «على الرغم من الأمطار الغزيرة، فإن السلطات في دبي تعاملت مع الأمر بشكل جيد جداً، إذ إنه في اليوم التالي كل شيء عاد كما كان في معظم الأماكن في دبي، بعدما أشرقت الشمس مرة أخرى، وهناك تنظيم كبير داخل المدينة، لإعادة كل شيء كما كان، والتخلص من آثار الأمطار التي هطلت بكميات غير مسبوقة في تاريخ دولة الإمارات».

يذكر أن ميلوش ميلوفييتش يخوض موسمه الأول في دوري أدنوك للمحترفين، بتوليه تدريب الوصل قبل انطلاق الموسم الحالي، إذ يقود «الإمبراطور» لتحقيق أفضل نتائجه عبر تاريخ مشاركاته في دوري المحترفين بتصدر الفريق لائحة ترتيب المسابقة برصيد 51 نقطة، كما تأهل لمواجهة اتحاد كلباء في نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وعقب النتائج الرائعة التي حققها الوصل تحت قيادة المدرب الصربي، قررت شركة الكرة في النادي تمديد عقده حتى يونيو 2026.

ويستعد الوصل لخوض مباراة حاسمة في مشوار المنافسة على لقب الدوري، عندما يلتقي مع الجزيرة يوم الجمعة المقبل في الجولة الـ21 من الدوري على استاد زعبيل، بعدما غاب الوصل عن مباريات الجولة الـ20 بتأجيل مباراته أمام العين، لخوض «الزعيم» إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا أمام الهلال.

• «تعامل السلطات في دبي مع الأمر كان جيداً جداً، رغم الأمطار الغزيرة».

• «غادرت المنزل من أجل تناول الطعام مع أصدقائي، ولم أواجه أي مشكلة».

• الوصل يستعد لمواجهة الجزيرة يوم الجمعة المقبل في الجولة الـ20 من الدوري.