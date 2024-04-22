الامارات | الإمارات على قمة «خليجية الشباب» بـ 144 ميدالية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عزز رياضيو الإمارات تفوقهم في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي تستضيفها الدولة حتى الثاني من مايو المقبل.

وعززت الإمارات صدارة الدورة بـ144 ميدالية في نهاية اليوم الخامس (أول من أمس)، بواقع 48 ذهبية، و55 فضية، و41 برونزية، بفضل تألق منتخبات ألعاب القوى والشطرنج والريشة الطائرة.

ودشن منتخب الإمارات للكرة الطائرة، منافسات اللعبة بفوز مميز على عُمان بثلاث جولات لصفر، بنتائج الأشواط (25-17 و25-20 و25-14)، وذلك ضمن الجولة الأولى من منافسات «الطائرة» المقامة في صالة نادي النصر، كما شهدت الجولة نفسها فوز البحرين على الكويت بثلاث جولات لصفر.

وبالنتيجة نفسها فازت السعودية على قطر.

وفي لقاءات اليوم، تواجه البحرين السعودية، وعُمان مع قطر، والإمارات مع الكويت.

وفي ختام منافسات ألعاب القوى، والتي جرت في نادي ضباط شرطة دبي، تُوّج منتخب الإمارات بطلاً للدورة، وذلك بعد أن حقق 36 ميدالية، بواقع 12 ذهبية، و13 فضية، و11 برونزية.

وحلَّ ثانياً في الترتيب النهائي لألعاب القوى، منتخب السعودية بـ17 ميدالية، بينها سبع ذهبيات، والكويت ثالثاً بـ22 ميدالية، منها خمس ذهبيات. وأشادت خلود الظاهري، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية في تصريح صحافي، بإنجاز منتخب ألعاب القوى.

وقالت إن ذلك يحفّزه على مزيد من الإنجازات، خصوصاً أن المنتخب مقبل على المشاركة في بطولة آسيا نهاية الشهر الجاري والتي ستقام في ضيافة الإمارات.

وفي بقية النتائج، رفع منتخب الشطرنج رصيده من الميداليات إلى 14، منها سبع ذهبيات، بعد تألق كبير، خصوصاً في فئة الشطرنج السريع للفردي.

وسيكون الترقب كبيراً لختام منافسات كرة القدم، مع إقامة الجولة الثالثة اليوم، على استاد آل نهيان في نادي الوحدة في أبوظبي، حيث يلتقي المنتخب مع الكويت في الساعة 16:45، وعُمان مع البحرين الساعة 20:00.

ويمتلك منتخب الكويت الفرصة الكبرى للتتويج باللقب، كونه يتصدر بست نقاط، مقابل ثلاث نقاط للإمارات وعُمان، والبحرين بدون نقاط.

وفي كرة اليد خسر المنتخب في الجولة الأولى أمام عُمان بنتيجة (26-30)، بينما فازت السعودية على البحرين بنتيجة (32-29)، كما فازت الكويت على قطر (27-20).

• منتخب ألعاب القوى يُتوّج بطلاً للدورة بـ 36 ميدالية بينها 12 ذهبية.