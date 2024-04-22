لقجع كلمة السر في أزمة الشيبي وحسين الشحات

فجر الإعلامي أمير هشام، مفاجأة حول دور فوزي لقجع رئيس الجامعة المغربية، في استمرار أزمة حسين الشحات نجم الاهلي، مع محمد الشيبي، لاعب الزمالك.

وقال أمير هشام في تصريحات عبر برنامجه التلفزيوني +90″، إن الشيبي لم يخضع لأي تحقيق أمام لجنة الانضباط، في قضيته ضد حسين الشحات.

وأوضح أنه لم يكن هناك أي خطاب رسمي من اتحاد الكرة بخضوع اللاعب للتحقيق اليوم، وقد يكون الحديث بشكل ودي ويكون الأحد المقبل.

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وأشار إلى أن الشيبي كان لديه نية في التصالح مع حسين الشحات منذ البداية، ولكن ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز طالبه بعدم التنازل بالإضافة إلى أسرته أيضًا.

وأفاد بأن محامي لاعب بيراميدز، أكد لأسرته أن أقل حكم للشحات هو حبس مع إيقاف التنفيذ.

وواصل:”فوزي لقجع، تواصل مع الشيبي وطالبه بالاستمرار في قضيته وسوف يتحمل هو أمر الفيفا، وهو ما يطمئن اللاعب، وأنه يرى بأن عقوبة الشحات ضعيفة”.

واختتم : “بعد اطمئنان لقجع للاعب المغربي، سيستمر في قضيته ضد نجم الاهلي ولن يتم التنازل عن شكواه”.