الامارات | عودة يستقيل من تدريب المقاولون العرب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن محمد عودة المدير الفني للمقاولون العرب، وصيف القاع في الدوري المصري لكرة القدم، رحيله عن من تدريب الفريق، بعد تسع مباريات فقط تولى فيها المسؤولية.

واحرز المقاولون خمس نقاط فقط تحت اشراف عودة، القادم إلى الفريق في 16 يناير الماضي خلفا لشوقي غريب المقال لسوء النتائج.

ويحتل المقاولون راهناً المركز السابع عشر قبل الأخير برصيد 12 نقطة من 18 مباراة، وهو يلتقي سموحة الأحد المقبل.

وقبل مجلس الإدارة اعتذار عودة عن عدم الاستمرار في منصبه موجهاً له الشكر.

ويتصدر الترشيحات للحلول بدلاً من عودة، طلعت يوسف المدير الفني السابق للاتحاد السكندري وانبي، حلمي طولان مدرب الزمالك السابق، وعماد النحاس العائد أخيراً من تدريب فريق التحدي الليبي، وسبق له قيادة المقاولون العرب الموسم قبل الماضي وحقق معه نتائج جيدة.