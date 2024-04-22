تشكيل الجونة الرسمي لمواجهة زد بالدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - كشف علاء عبد العال المدير الفني لفريق الجونة عن تشكيل فريقه لمواجهة زد الذي التي تنطلق في الرابعة عصر اليوم الإثنين فريقا زد والجونة ضمن لقاءات الجولة الـ19 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويمتلك زد إف سي رصيد 27 نقطة يحتل بهم المركز الخامس ويحتل فريق الجونة المركز السادس برصيد النقطة 25 بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز".

تشكيل الجونة الرسمي لمواجهة زد

الحارس: صبحي سليمان.

الدفاع: أحمد محمود – أحمد عبد الرسول – أحمد حسام – كمال أبو الفتوح.

الوسط: محمد الدغيمي – إمانويل لاكي – رضا صلاح.

الهجوم: أيمن موكا – فرانك إيتوجا – أرنو راندريانتينانيا.

جدير بالذكر أن لجنة الحكام الرئيسية قررت تعيين أحمد جمال حكما لمباراة الجونة وزد إف سي، ويعاونه كل من وائل شعبان وماجد المليجي، ومحمد العتباني حكما رابعا، يوجد على تقنية الفيديو كل من طارق مجدي ومصطفى عثمان.

ترتيب الجونة وزد في الدوري المصري

يتواجد فريق زد إف سى المركز الخامس فى جدول الدوري برصيد 27 نقطة بعدما لعب 18 مباراة حقق 6 انتصارات وتعادل فى 9 لقاءات وخسر ثلاث مباريات، وسجل لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا.

علي الجانب الأخر يحتل فريق الجونة المركز السادس بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" برصيد 25 نقطة.