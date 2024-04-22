الأهلي يعقد مؤتمرًا صحفيًا غدًا للاعلان عن «راع جديد»

ياسر رشاد - القاهرة - يعقد النادي الأهلي مؤتمرًا صحفيًّا في الثانية عشرة ظهر غد الثلاثاء، بأحد فنادق القاهرة ؛ للإعلان عن راعٍ جديد ينضم إلى قائمة رعاة النادي خلال الثلاث السنوات القادمة .

يحضر المؤتمر الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة، ومسئولى شركة بروميتيون تايرإيجيبت وعدد من نجوم فريق الكرة والفرق الرياضية.

الأهلي يتعادل مع مازيمبي

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تعادل بدون أهداف مع مازيمبي، في المباراة التي أقيمت في الثالثة عصر اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب تي بي مازيمبي، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قال إن الأهلي سوف يستعد ‏بشكل جيد لمباراة العودة أمام مازيمبي المقرر لها يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة، في ‏إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، مشددًا على رغبته في التسجيل ‏والفوز بالمباراة وحسم بطاقة العبور إلى نهائي البطولة.‏

وأضاف كولر خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي: لقد شاهدنا مواجهة قوية في مباراة الذهاب ‏على ملعب تي بي مازيمبي، وأتيحت العديد من الفرص لكل فريق وكان بإمكان أي منهما أن ‏يحقق الفوز في حال التسجيل.‏

وأكد المدير الفني أن الأهلي خاض مباراة مازيمبي وسط أجواء صعبة، وأن نصف نهائي ‏دوري أبطال إفريقيا من لقاءين «ذهاب وعودة» وليس مباراة واحدة، موضحًا أن المباراة ‏الأولى انتهت بتعادل سلبي وسيكون حسم بطاقة العبور إلى نهائي البطولة في مباراة العودة ‏يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة.‏

وشدد كولر على أنه كمدرب يبحث عن الفوز والتسجيل في كل مباراة، وأن الأهلي سوف ‏يحصل على راحة بعد الإرهاق الشديد الذي تعرض له، على أن يواصل تحضيراته لمباراة ‏العودة.‏