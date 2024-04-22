ميسي ومونديال الأندية يحبطان رونالدو مع النصر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعيش كريستيانو رونالدو موسما صعبا مع النصر، توجه بالخروج من كأس السوبر السعودي ومغادرة مواجهة الهلال في نصف النهائي بالبطاقة الحمراء بعد اعتدائه على علي البليهي دون كرة.

النجم البرتغالي لم يعد أمامه سوى بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لإنقاذ نفسه من موسم صفري، وذلك بعيدا عن الفوز بالبطولة العربية، التي تصنف ضمن البطولات الودية وليست الرسمية، بداية الموسم.

خبير الانتقالات، بن جاكوبس، تحدث عن مستقبل صاحب الـ39 عاما مع النصر وإمكانية رحيله قبل إتمام عقده الذي ينتهي صيف 2025، وقد أكد أن هناك عدة أشياء تزعج رونالدو حاليا وربما تهدد استمراره في فريقه الموسم القادم، أبرزها شعوره بالإحباط وتواجد ليونيل ميسي أمامه دوما.

وأضاف لـ «توك سبورت» «رونالدو محبط بالتأكيد، فالنصر خرج من كأس السوبر وطرد هو أمام الهلال والفريق يتواجد ثانيا في جدول ترتيب الدوري السعودي، بجانب أنه يواجه بهتاف «ميسي ميسي» كلما فعل شيئا خاطئا في الملاعب، حقيقة تتويج ميسي بكأس العالم وتواجده هو في السعودية تزعجه كثيرا كذلك».

وتابع «أعتقد أن رونالدو سيبقى لموسم آخر مع النصر، فهو لا يزال يشعر أنه الطرف المستفيد من ذلك، بجانب أن استمراره وحقيقة أنه من بدأ تلك الثورة في السعودية يغذي غروره. مع هذا، لا يمكن نفي انزعاجه من بعض الأشياء في السعودية حاليا، وخاصة هتاف الناس لميسي في وجهه وهو الأمر الغريب في تلك المرحلة من حياته المهنية».

من جهتها كشفت صحيفة «sdpnoticias» المكسيكية عن مساعي نادي مونتيري، الذي ضمن تواجده في مونديال الأندية، للتعاقد مع النجم البرتغالي عقب انتهاء عقده مع النصر صيف 2025.

الصحيفة أوضحت أن جماهير النادي المكسيكي تطلب التعاقد مع لاعب كبير ليتواجد مع الفريق في كأس العالم للأندية، مشيرة إلى أن خيارهم وقع على رونالدو رغم العوائق المادية الكبيرة، وموضحة أن الأمر مرحب به في أروقة النادي لكن بشرط حل الأمور المالية.

موسم رونالدو مع النصر: