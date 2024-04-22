مهمة محفوفة بالمخاطر لليفربول أمام إيفرتون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يخوض ليفربول مواجهة مؤجلة مهمة للغاية ضمن منافسات المرحلة الـ29 للمسابقة، كان من المقرر أن تقام في مارس الماضي.

وسيكون ليفربول في مواجهة محفوفة بالمخاطر أمام إيفرتون، صاحب المركز الـ16 بـ30 نقطة على ملعب (جوديسون بارك)، حيث لا بديل أمام الفريق الأحمر سوى حصد النقاط الـ3، إذا أراد الاستمرار في صراع المنافسة على اللقب الغائب عنه في المواسم الـ3 الأخيرة.

وحقق ليفربول فوزا مقنعا 3/ 1 على مضيفه فولهام في آخر لقاءاته بالمسابقة الأحد، إذ أبدى مدربه الألماني يورجن كلوب رضاه عن أداء الفريق الذي استعاد بعضا من ثقته المفقودة، عقب خروجه من دور الـ8 لبطولة الدوري الأوروبي أمام أتالانتا الإيطالي، وكذلك إخفاقه في تحقيق أي فوز بالدوري الإنجليزي في مباراتيه السابقتين اللتين شهدتا تعادله 2/ 2 مع مضيفه مانشستر يونايتد، وخسارته صفر/ 1 أمام ضيفه كريستال بالاس.

وقال كلوب عقب فوز فريقه على منافسه اللندني بملعب (كرافن كوتاج)، «لقد أحببت أجزاء كبيرة من الشوط الأول بالفعل، لكن الأداء كان نموذجيا في الشوط الثاني».

وأضاف كلوب «البداية في المباراة كانت جيدة، بعدما تقدمنا بهدف ترينت أليكسندر أرنولد. بالنسبة لنا، لا يمكنك حقا تفسير ذلك، لكن دائما ما يكون ملعب فولهام مكانا صعبا للذهاب إليه.

لأكون صادقا، نحن دائما نعاني هنا قليلا».

وشدد مدرب ليفربول «من وجهة نظري، كان هذا أفضل أداء قدمناه حتى الآن أمام فولهام خارج أرضنا».

وربما يعود النجم الدولي المصري محمد صلاح للقائمة الأساسية لليفربول في المباراة، بعدما جلس على مقاعد البدلاء خلال لقاء فولهام، قبل أن يتم الدفع به في الدقيقة الـ74 من عمر اللقاء.

في المقابل، سيحاول إيفرتون استغلال مؤازرة عاملي الأرض والجمهور، للخروج بنتيجة إيجابية تسهل من مهمته في صراعه من أجل البقاء بالمسابقة، وتجنب الهبوط لدوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب).

وأنعش إيفرتون آماله في الاستمرار بالبطولة عقب فوزه الثمين 2/ صفر على ضيفه نوتينجهام فورست، الأحد، ليبتعد بفارق 5 نقاط أمام مراكز الهبوط.

ويرغب إيفرتون في تحقيق فوزه الأول على ليفربول منذ فبراير 2021، حينما تغلب 2/ صفر على الفريق الأحمر في ملعب (آنفيلد).