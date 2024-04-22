الامارات | "قانون مبابي" يقربه من ريال مدريد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتزايد الإشارات بشأن الصفقة الوشيكة بانتقال كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، إلى صفوف ريال مدريد، في الصيف المقبل.

ونقلت صحيفة "لوباريزيان" عن "ناسونال" الإسبانية أن حكومة مدريد بصدد الموافقة على قانون، يمنح مزايا ضريبية تعفي المواطنين الأجانب في العاصمة الإسبانية من ضرائب الدخل الإقليمية.

وأضافت "هذا القانون أطلق عليه قانون مبابي، ويذكرنا أيضا بقانون بيكهام الصادر في 2005، والذي اعتمد على مستوى إسبانيا بالكامل".

وأوضحت أن القانون الجديد بصدد اعتماده في برلمان مدريد بسهولة، لأنه يحظى بدعم كبير من حزب الشعب الذي يملك الأغلبية المطلقة في البرلمان.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا القانون ربما يصدر قبل الوصول المحتمل لمبابي إلى ريال مدريد مطلع تموز المقبل، وقد يظن البعض أنه يخصص للنجم الفرنسي، ولكنه ليس كذلك لأن هذا القانون يحظى بدعم حزب اليمين في مدريد منذ سنوات.

ونوهت "وفقا لهذا القانون، فإن اللاعب الفرنسي سيدفع ضريبة دخل بنسبة 24.5% بمعدل يزيد 1.7% فقط عن المواطن المدريدي الذي يتراوح دخله السنوي بين 12 إلى 18 ألف يورو".

وذكرت أيضا أن هذا الدعم المثالي يناسب أصحاب الدخول المرتفعة في العاصمة الإسبانية مقارنة بباقي المدن، لأن مبابي ستفرض عليه ضريبة بنسبة 50% إذا وقع لفريق في كتالونيا، أي ضعف الضرائب المفروضة في مدريد.

وختمت بأن هذا القانون يهدف لتشجيع الاستثمار الخاص في مدريد، ويمكن أن يستفيد منه 30 ألف أجنبي مقابل عجز في الموازنة العامة.