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الامارات | مدرب العين: نحترم الهلال ونثق بأنفسنا لبلوغ نهائي دوري أبطال آسيا

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الأرجنتيني هيرنان كريسبو المدير الفني لفريق العين إن فريقه مطالب بإظهار ثقته بنفسه، واحترام منافسه من أجل التأهل إلى المباراة النهائية في دوري أبطال آسيا.

ويلتقي غدا العين مع الهلال السعودي في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا على ملعب المملكة أرينا بالعاصمة الرياض.

وقال المدرب خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: «سنعمل غداً على إظهار أفضل ما لدينا لتحقيق هدفنا».
وأضاف: «لدينا بصمة واضحة في البطولة وفخورون بما حققناه، ولكن النتيجة لا يمكن أن يتوقعها أحد، نتمنى التوفيق في لقاء الإياب».

وتابع مدرب العين: «أتينا إلى الرياض لإظهار أفضل ما لدينا بعد النتائج القوية التي حققناها وفخورون بالحضور في نصف نهائي البطولة الآسيوية، وأتمنى حضوراً جماهيرياً حاشداً، خاصة أن متعة كرة القدم الحقيقية تكتمل بالحضور الجماهيري».

واختتم هيرنان كريسبو بتأكيد عدم وجود أي أسرار في عالم كرة القدم، بل الثقة واحترام الفريق المنافس هما العاملان الأساسيان لتحقيق الأهداف.

وكان العين قد فاز ذهاباً على الهلال السعودي 4-2، بالمباراة التي أقيمت الأربعاء الماضي على استاد هزاع بن زايد.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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