مدرب الفيحاء يكشف حقيقة انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي

كشف الصربي فوك رازوفيتش مدرب فريق الفيحاء، حقيقة انتقال، قائد منتخب مصر وأسطورة ليفربول محمد صلاح، إلى الدوري السعودي الموسم المقبل.

وينتهي عقد محمد صلاح رفقة ليفربول في صيف 2025، ولم يتحدث أحد من مسؤولي ليفربول أو الدولي المصري عن تجديد العقد مع الفريق.

وأشارت بعض التقارير في الأونة الآخيرة، أن نادي اتحاد جدة السعودي يرغب في ضم أسطورة ليفربول محمد صلاح بمبلغ خيالي بقيمة 260 مليون يورو.

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وقال فوك رازوفيتش في تصريحات عبر قناة “إم بي سي مصر”:” أتمنى أن ينضم محمد صلاح إلى الدوري السعودي ويأتي إلى هنا”.

وتابع:” ولكن ليس لدي أي معلومة بشأن انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي”.

واختتم:” بالتأكيد إذا جاء سيضيف متعة إلى البطولة وكل لاعب له جودة يمكنه أن يضيف شيئًا”.

ويستعد محمد صلاح رفقة فريقه ليفربول لمواجهة نظيره إيفرتون، في ديربي الميرسيسايد، غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ29 المؤجلة من الدوري الإنجليزي.