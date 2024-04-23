نجم حراسة الدوري الإنجليزي يقترب من السعودية

كشف تقرير صحفي، عن اهتمام من الدوري السعودي للمحترفين بالتعاقد مع البرتغالي جوزيه سا، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي وولفرهامبتون الإنجليزي.

وأوضحت صحيفة ذا صن، أن إدارة نادي وولفرهامبتون، تبحث عن حارس مرمى جديد ليحل بدلًا من جوزيه سا، المحتمل رحيله إلى الدوري السعودي، في الصيف القادم.

وذكرت أن الإنجليزي آرون رامسديل، حارس مرمى أرسنال، دخل دائرة اهتمام نادي وولفرهامبتون، بعد أن أصبح قريبًا من الرحيل عن فريقه بسبب جلوسه على الدكة، ليكون بديلًا عن سا.

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بالإضافة إلى الإيرلندي كويمين كيليهر، حارس مرمى ليفربول، والإنجليزي سام جونستون، حارس كريستال بالاس.

وخاض الحارس صاحب الـ31 عامًا، مع وولفرهامبتون، 112 مباراة، ودخل مرماه 152 هدفًا، وخرج بشباك نظيفة في 29 مباراة، منذ انتقاله إلى الفريق في صيف2021.