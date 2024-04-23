الامارات | ديوكوفيتش أفضل رياضي في العالم للمرة الخامسة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز نوفاك ديوكوفيتش، بجائزة لوريوس لأفضل رياضي في العالم لعام 2023، وهي المرة الخامسة التي يحقق فيها هذه الجائزة.

تسلم لاعب التنس الصربي المصنف الأول عالمياً الجائزة من يدي لاعب كرة القدم الأمريكي السابق توم برادي، بعد تفوقه في التصويت على لاعبي كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي والنرويجي إيرلينغ هالاند، ولاعب القفز بالزانة السويدي موندو دوبلانتيس والعداء الأمريكي نوا لايلز وسائق سيارات فورمولا1 الهولندي ماكس فيرستابن.

وفي النسخ الثلاث الأخيرة، كان الفائز بجائزة أفضل رياضي ليونيل ميسي (2023)، وماكس فيرستابن (2022)، ولاعب التنس الإسباني رافاييل نادال (2021).

وكان ديوكوفيتش قد فاز بجائزة لوريوس في أعوام 2012 و2015 و2016 و2019.

وفي عام 2023، واصل ديوكوفيتش إنجازاته بالفوز ببطولات أستراليا ورولان غاروس والولايات المتحدة المفتوحة ليصل إلى 24 لقباً من "الغراند سلام".