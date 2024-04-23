موعد موقعة آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد جمهور الكرة الإنجليزية لمتابعة مواجهة من العيار الثقيل تجمع آرسنال بنظيره تشيلسي، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.



ويبحث آرسنال عن تحقيق الفوز للاستمرار في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

في المقابل، يأمل تشيلسي في تحقيق الفوز من أجل تحسين وضعه في ترتيب البريميرليج، خاصة بعد النتائج التي حققها خلال الموسم الحالي.

موعد مباراة آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

تنطلق مواجهة آرسنال أمام تشيلسي في تمام التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، في المباراة التي يستضيفها ملعب الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وتشيلسي

تُنقل مواجهة آرسنال أمام تشيلسي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والحاصلة على حقوق بث المسابقة خلال المواسم الماضية.