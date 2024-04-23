تشكيل تشيلسي المتوقع أمام آرسنال بالبريميرليج

ياسر رشاد - القاهرة - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي تدريباته لمواجهة آرسنال، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.



ويرغب البلوز في تحقيق الفوز على نظيره الجانرز، في المباراة التي يتوقع أن تشهد إثارة ومتعة كبيرة.

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام آرسنال

حراسة المرمى: دوردي بيتروفيتش.

خط الدفاع: أكسيل ديساسي، تياجو سيلفا، تريفوه تشالوباه، مارك كوكوريلا.

خط الوسط: موسيس كايسيدو، إنزو فرنانديز، كونور جالاجير.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج، نوني مادويك

موعد مباراة آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة آرسنال أمام تشيلسي في تمام التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، في المباراة التي يستضيفها ملعب الإمارات.

بينما تُنقل موقعة آرسنال أمام تشيلسي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والحاصلة على حقوق بث المسابقة خلال المواسم الماضية.