"احتياطي في المستقبل".. لاعب ليفربول السابق ينتقد محمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

علق لاعب ليفربول السابق جيمي كاراجر، على قرار يورجن كلوب المدير الفني للفريق، باستبعاد محمد صلاح من التشكيل الأساسي للفريق في مباراة فولهام، التي أقيمت يوم الأحد السابق وانتهت لصالح الريدز، بنتيجة 3-1.

وقال كاراجر في تصريحات تلفزيونية: "الفريق يحتاج عناصر جديدة، وربما يكون فكر كلوب بأن صلاح، سيقدم إضافة، عندما يشارك بديلا، لكن لنكون واقعيين، صلاح لا يعاني من الإرهاق مثل باقي اللاعبين".

وأضاف: "هذا لأنه لم يشارك مع منتخب مصر خلال فترة التوقف الدولي، لكنه لم يكن جيدا خلال الأسابيع الماضية، والأفضل له أن يشارك كلاعب احتياطي في المستقبل".

اقرأ أيضًا:

"ممكن الشناوي يبقى على الدكة".. سيف زاهر يكشف آخر استعدادات كولر لمواجهة مازيمبي

"7 أهداف".. نتائج مباريات الدوري المصري اليوم