الامارات | إنريكي يحلم بثلاثية تاريخية مع باريس سان جيرمان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يرغب مدرب باريس سان جرمان الاسباني لويس انريكي في كتابة التاريخ لناديه وفرنسا من خلال تحقيق ثلاثية تاريخية في الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال اوروبا، حسب ما صرّح الثلاثاء قبيل مواجهة لوريان الاربعاء، في مباراة مؤجلة قد تشهد تتويج فريق العاصمة رسميا بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ففي حال فوز سان جرمان الاربعاء مقابل خسارة او تعادل موناكو أمام ليل، سيتمكن حينها فريق إنريكي من ضمان الفوز باللقب للمرة الـ12 في تاريخه، قبل أربع مراحل من نهاية البطولة.

بيد أنّ إنريكي يضع نصب عينيه هدفا اكبر هو إحراز الثلاثية.

قال المدرب الذي وصل الصيف الماضي خلال مؤتمر صحافي "من دون ادنى شك، إنه حافز للقيام بشيء لم يحصل قط من قبل في فرنسا، سيكون بمثابة التاريخ للنادي والمدينة، وإذا كان من الممكن أن يكون ذلك من أجل البلاد، فهذا أفضل بكثير".

وأضاف "لكن في الوقت الحالي لدينا لقب واحد فقط (فاز سان جرمان بلقب كأس الأبطال في يناير ضد تولوز)، ويجب أن نواصل القتال في البطولة من اجل المنافسة النظيفة".

وتابع إنريكي "لا يزال الطريق طويلا ومتعرجا، وعلينا التركيز لتحقيق أهدافنا".

وأوضح "آمل أن نتمكن من الفوز بالدوري غدًا، ولكن عندما نحقق ذلك يصبح الامر غير مهم، سيتعين علينا إبقاء الفريق مستقرا ومركزًا".

وأضاف "لا يهم متى فزنا بالبطولة، نحن نستحقها منذ فترة طويلة. الشيء المهم هو كيف نفوز بها".

واعرب انريكي عن سعادته باستيعاب اللاعبين لاسلوبه بشكل سريع "لقد استوعب اللاعبون مبادئي وأنا سعيد بما أراه".