الامارات | مانشستر يونايتد يعاني من غيابات عديدة أمام شيفيلد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال إريك تن هاج مدرب مانشستر يونايتد عشية مواجهة شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم غدا الأربعاء، إن فريقه قد يفتقد المهاجم ماركوس راشفورد ولاعب الوسط سكوت مكتوميناي للإصابة عندما يستضيف متذيل ترتيب الدوري في أولد ترافورد.

وقدم راشفورد (26 عاما) موسما رائعا في 2022-2023 عندما سجل 30 هدفا في كافة المسابقات وحصل على لقب أفضل لاعب في يونايتد في العام، لكن الدولي الإنجليزي سجل ثمانية أهداف فقط هذا الموسم.

وفي الوقت نفسه، سجل مكتوميناي عشرة أهداف في كافة المسابقات هذا الموسم.

وأصيب الثنائي خلال قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد الماضي أمام كوفنتري سيتي والتي فاز بها يونايتد بركلات الترجيح بعدما فرط في تقدمه 3-صفر على ملعب ويمبلي.

وقال تن هاج للصحفيين "كانت لدينا مشكلة مع (أليخاندرو) جارناتشو ولهذا السبب استبدلناه خلال المباراة لكنني أعتقد أنه سيكون على ما يرام. علينا أن نقيم حالة سكوت اليوم إن مشاركته مشكوك فيها حقا. يوجد شك أيضا في مشاركة ماركوس وتوجد مشكلة أيضا مع برونو (فرنانديز) تتعلق بيده ولكني أعتقد أنه قادر على المشاركة".

ويواجه يونايتد بالفعل أزمة دفاعية بسبب إصابات ليساندرو مارتينيز ورافائيل فاران وفيكتور ليندلوف وجوني إيفانز ولوك شو وتايرل مالاسيا.

ويحتل يونايتد المركز السابع في ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة ويتأخر بفارق 16 نقطة عن أستون فيلا صاحب المركز الرابع قبل ست جولات على نهاية الموسم.