الامارات | منتخب الناشئين يُشارك في بطولة إيطاليا الدولية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غادرت صباح اليوم إلى إيطاليا بعثة منتخبنا الوطني للناشئين مواليد 2009 استعداداً للمشاركة في بطولة إيطاليا الدولية الودية, التي ستقام خلال الفترة من 25 أبريل إلى الأول من شهر مايو المقبل بمشاركة 12 منتخباً تم تقسيمها إلى 4 مجموعات، حيث ضمت المجموعة الأولى منتخبات إيطاليا وكوريا الجنوبية ورومانيا، والمجموعة الثانية منتخبات سلوفينيا والسعودية والتشيك، والمجموعة الثالثة منتخبات إيرلندا والإمارات وشمال مقدونيا، فيما ضمت المجموعة الرابعة منتخبات النمسا وويلز والنرويج.

واختار الإسباني ألبيرتو غونزاليس مدرب منتخبنا 22 لاعباً للمشاركة في هذه البطولة الدولية وهم: منصور عارف الفلاسي، فارس علي عبدالله، محمد عبدالرحمن موسى، عمران عارف محمد، مروان صالح محمد، عبدالله عوض سعيد (شباب الأهلي) علي حسن معروف، سلطان قاسم محمد النصر) حسين يوسف أنور (الوصل) مسلم محمد خلف، مبارك أحمد البريكي، عبدالعزيز خالد علي، عبدالرحمن وليد العواني، عبدالله خميس مسعود، بطي خميس مسعود (الجزيرة) سلطان ناصر بخيت (الشارقة) محمد حسن شادوك (الإمارات) سعود يعقوب الدرعي (العين) عيسى أحمد البلوشي (اتحاد كلباء) سعيد علي سالم (المدام) عبدالله علي حارب (عجمان) زايد خالد عبدالله (بني ياس).

ويُواجه منتخبنا في المباراة الأولى نظيره الإيرلندي يوم 25 أبريل ، وفي يوم 27 أبريل يُواجه منتخب شمال مقدونيا.