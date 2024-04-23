الامارات | بطولة الإمارات للياقة البدنية لأصحاب الهمم الخميس المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق بعد غد بطولة الإمارات الـ 17 للياقة البدنية لأصحاب الهمم ، تحت رعاية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، و ينظمها مركز الإمارات للتوحد على هامش "يوم التوحد العالمي" الذي يصادف الثاني من أبريل من كل عام.

يشارك في البطولة أكثر من 500 لاعب ولاعبة من أصحاب الهمم من 55 مركزا ومدرسة مدمج بها أصحاب الهمم على مستوى الدولة منهم 17 مركزا لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم ( 7 من المراكز الحكومية و 10 من المراكز الخاصة لأصحاب الهمم على مستوى الدولة ) و38 مدرسة مدمج بها أصحاب الهمم منها ( 29 مدرسة حكومية و9 من المدارس الخاصة ).

وتهدف البطولة الرياضية لأصحاب الهمم إلى تسليط الضوء على فئة ذوي طيف التوحد لتوعية المجتمع ككل وتقبل الفروق الفردية المتواجدة لديهم وتقديرها لتمكينهم لكي يكونوا أعضاء فاعلين بالمجتمع وإبراز دور المسؤولية الإجتماعية ودور أفراد ومؤسسات وهيئات الدولة في مساندتهم حيث أن نسبة إنتشار طيف التوحد كما أوضحت منظمة الصحة العالمية في أخر إصداراتها في 2024 أنها بلغت حالة واحدة من كل 100 طفل وتظهر في الطفولة المبكرة قبل سن الثلاث سنوات وينتج عنها قصور في التواصل اللفظي وغير اللفظي وقصور في التفاعل الإجتماعي مصحوب ببعض السلوكيات المتكررة .

وتقدم مركز الإمارات للتوحد بجزيل الشكر وخالص التقدير إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش لرعايته الكريمة للبطولة على مدار 17 عاما متتالية.

وتوجه المركز كذلك بالشكر والتقدير لنادي الجزيرة الرياضي الذي يستضيف البطولة في الصالة الكبرى المغطاة ،كما شكر المركز جميع الشركات المشاركة بدعم فعاليات أسبوع التوحد 2024 وإنجاح الحملة التوعوية ضمن قعاليات الاسبوع.