آرسنال يتقدم على تشيلسي بهدف في الشوط الأول من ديربي لندن

تقدم فريق آرسنال بهدف نظيف في الشوط الأول من مباراته أمام نظيره تشيلسي، في ديربي لندن ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023-2024.

واستضاف فريق آرسنال نظيره تشيلسي، على ملعب الإمارات، اليوم الثلاثاء، في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

وافتتح آرسنال أهداف المباراة مبكرًا، حيث سجل لياندرو تروسار، الهدف الأول في شباك تشيلسي خلال الدقيقة الرابعة، بعدما استقبل تمريرة من ديكلان رايس.

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وشهد الشوط الأول استحواذ من جانب البلوز، ومحاولات هجومية من لاعبي الجانرز، ولكنها لم تسفر عن المزيد من الأهداف.

وجاء تشكيل ديربي لندن على النحو التالي:

حراسة المرمى: دافيد رايا.

الدفاع: بن وايت – ويليام ساليبا – جابرييل – تاكيهيرو تومياسو.

خط الوسط: ديكلان رايس – توماس بارتي – مارتن أوديجارد.

الهجوم: بوكايو ساكا – كاي هافيرتز – لياندرو تروسارد.

حراسة المرمى: بيتروفيتش.

خط الدفاع: ألفي جيلشريست – أكسيل ديساسي – بينوا بادياشيل – مارك كوكوريا.

الوسط: مويسيس كايسيدو – إنزو فيرنانديز – مادويكي – كونور كالاجير – ميهايلو مودريك.

في خط الهجوم: نيكولاس جاكسون.