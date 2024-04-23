ساكا ضد جاكسون.. تشكيل مباراة أرسنال وتشيلسي في الدوري الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

يستضيف أرسنال نظيره تشيلسي بعد قليل، ضمن مواجهات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل مدرب الجانرز "ميكيل أرتيتا" المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: رايا.

خط الدفاع: بن وايت - ساليبا - جابرييل - تومياسو.

خط الوسط: بارتي - رايس - أوديجارد.

خط الهجوم: ساكا - هافرتز - تروسارد.

وعلى الجانب الآخر يدخل مدرب البلوز "بوتشيتينو" المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: بيتروفيتش.

خط الدفاع: جيلكريست - ديساسي - بدياشيلي - كوكوريلا.

خط الوسط: كايسيدو - إنزو - جالاجر.

خط الهجوم: مادويكي - جاكسون - مودريك.

ويحتل أرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتا برصيد 74، بينما يحتل تشيلسي المركز التاسع برصيد 47.

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