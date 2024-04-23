ساكا ضد جاكسون.. تشكيل مباراة أرسنال وتشيلسي في الدوري الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:
يستضيف أرسنال نظيره تشيلسي بعد قليل، ضمن مواجهات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويدخل مدرب الجانرز "ميكيل أرتيتا" المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: رايا.
خط الدفاع: بن وايت - ساليبا - جابرييل - تومياسو.
خط الوسط: بارتي - رايس - أوديجارد.
خط الهجوم: ساكا - هافرتز - تروسارد.
وعلى الجانب الآخر يدخل مدرب البلوز "بوتشيتينو" المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: بيتروفيتش.
خط الدفاع: جيلكريست - ديساسي - بدياشيلي - كوكوريلا.
خط الوسط: كايسيدو - إنزو - جالاجر.
خط الهجوم: مادويكي - جاكسون - مودريك.
ويحتل أرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتا برصيد 74، بينما يحتل تشيلسي المركز التاسع برصيد 47.
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