اجتماع وعودة من الإصابة.. كواليس مران الأهلي اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

استأنف فريق الأهلي تدريباته مساء اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة مازيمبي الكونغولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

واجتمع المدير الفني السويسري بجهازه المعاون، من أجل مواصلة التحضير لمباراة العودة أمام الفريق الكونغولي.‏

وشهد المران عودة رباعي الأهلي، إمام عاشور وديانج وحسين الشحات والشناوي، من الإصابة.

وأدى الفريق التدريبات التي ركزت على الجانب البدني وتدريبات الكرة وتنفيذ الجوانب الخططية.

ويلاقي الأهلي نظيره الكونغولي يوم الجمعة المقبل، ضمن مواجهات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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