جائزة المسؤولية الاجتماعية لنادي الفتح

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق نادي الفتح في محافظة الأحساء المركز الأول لجائزة المسؤولية الاجتماعية للأندية للموسم الرياضي 2023 - 2024، وذلك ضمن تقويم الموسم الرياضي لملف مبادرة الحوكمة التابعة لوزارة الرياضة ، التي شارك فيها 62 ناديا خلال الربع الأول، الذين تنافسوا على تنفيذ 360 مبادرة مجتمعية. وأوضح نادي الفتح أن إدارة المسؤولية الاجتماعية بالنادي حققت الفوز بالجائزة تقديرا لمبادرتها المجتمعية تحت شعار «عيش المسؤولية»، التي عنيت بإجراء مجموعة من عمليات تصحيح النظر لبعض الفتيات من فئة الأيتام.

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