الامارات | العين زعيم آسيا.. هزم الهلال السعودي وصعد للنهائي القاري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صعد فريق العين إلى نهائي دوري أبطال آسيا بعد أن خسر في مباراة العودة أمام الهلال السعودي بنتيجة 2-1 ولكنه صعد بمجموع المباراتين 5-4، بعد أن كان قد فاز في مباراة الذهاب بنتيجة 4-2 ليؤكد العين أنه زعيم آسيا بعد أن أقصى النصر والهلال السعوديين من الأدوار الإقصائية للبطولة الأهم على مستوى القارة.

وأكد العين أحقيته وكان الأكثر خبرة في إدارة المباراة رغم الهدف الأول الذي أحرز في الدقيقة الرابعة من الشوط الأول من ركلة جزاء ولكن نجح العين في تحقيق هدف العودة سريعا عن طريق اللاعب إيريك، وعاد الهلال ليتقدم من جديد ولكنه لم ينجح بعد ذلك في الوصول إلى مرمى خالد عيسى ليحق الزعيم الصعود الأهم في إلى نهائي البطولة القارية.