ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز آرسنال على تشيلسي في ديربي لندن

يقدم لكم موقع “كورة 365″، ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023-2024، بعد الفوز الكبير الذي حققه فريق آرسنال على حساب تشيلسي.

ويتصدر آرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 77 نقطة بشكل مؤقت لحين خوض ليفربول ومانشستر سيتي مبارياتهم.

وحقق آرسنال الفوز على تشيلسي بنتيجة خمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الثلاثاء، في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

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وافتتح آرسنال أهداف المباراة مبكرًا، حيث سجل لياندرو تروسار، الهدف الأول في شباك تشيلسي خلال الدقيقة الرابعة، بعدما استقبل تمريرة من ديكلان رايس.

وشهد الشوط الأول استحواذ من جانب البلوز، ومحاولات هجومية من لاعبي الجانرز، ولكنها لم تسفر عن المزيد من الأهداف.

وفي الشوط الثاني، سجل بن وايت ثاني أهداف آرسنال في الدقيقة 52، وبعد مرور خمس دقائق، أضاف كاي هافرتز، الهدف الثالث لأصحاب الأرض.

واستقبلت شباك تشيلسي الهدف الرابع في الدقيقة 65 بتوقيع كاي هافرتز، واختتم بن وايت أهداف آرسنال في الدقيقة 70.

ترتيب الدوري الإنجليزي

1- آرسنال، 77 نقطة.

2- ليفربول، 74 .

3- مانشستر سيتي، 73 .

4- أستون فيلا، 66 .

5- توتنهام، 60 .

6- نيوكاسل يونايتد، 50 .

7- مانشستر يونايتد، 50.

8- وست هام، 48 .

9- تشيلسي، 47 .

10- برايتون، 44 .

11- ولفرهامبتون، 43 .

12- فولهام، 42.

13- بورنموث، 42.

14- كريستال بالاس، 36.

15- كريستال بالاس، 33.

16- إيفرتون، 27 .

17- نوتينجهام فورست، 26.

18- لوتون تاون، 28.

19- بيرنلي، 23 .

20- شيفيلد يونايتد، 16.