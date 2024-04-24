الامارات | تحفيز وصلاوي غير مسبوق لـ «أصعب» مباراة في الموسم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض الوصل مواجهة من العيار الثقيل عندما يستضيف الجزيرة في الجولة الـ21 من دوري أدنوك للمحترفين، بعد غدٍ الجمعة، على استاد الوصل في زعبيل، إذ عمل الوصلاوية خلال الأيام الماضية، على تحفيز اللاعبين بطريقة غير مسبوقة، ليواصل الفريق انتصاراته.

ونشر الحساب الرسمي لشركة الوصل لكرة القدم «هاشتاغ» على منصة «إكس» باسم #الحسم_في_زعبيل، تفاعل معه عدد كبير من الجمهور الذي ناشد الفريق الاستعداد بأفضل طريقة ممكنة للمواجهة المرتقبة أمام الجزيرة.

وأكد المدير التنفيذي لنادي الوصل، إبراهيم الحداد، أهمية المباراة، موجّهاً رسالة إلى الجمهور الوصلاوي عبر حسابه في منصة «إكس»، قائلاً: إن الفريق سيخوض أصعب مباراة في الدوري، مضيفاً: «مواجهة الجزيرة في الجولة المقبلة هي أصعب مباراة في الموسم».

وقال: «عودة علي مبخوت تجعل الجزيرة فريقاً مختلفاً تماماً، كما أن مبخوت والمنافس لديهما أرقام قوية وتفوق كبير على الوصل منذ انطلاق دوري المحترفين».

وتابع: «رسالتي إلى الجمهور العزيز، الفريق يحتاج إليكم في المدرجات بأفكاركم ومبادراتكم وحماسكم القوي. لا يمكننا أن نسقط في فخ التخدير وضمان التتويج، الوصل أذكى من ذلك بكثير».

واختتم: «زعبيل لابد أن تمتلئ، انشروا الحماس وكأن المباراة اليوم. نلقاكم في زعبيل».

وفي السياق نفسه، نشر عضو مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم، أحمد الطنيجي على حسابه في منصة «إكس» تغريدة تقول: «عائلة واحدة، هدف واحد، طموح واحد، طريق واحد، زعبيل في انتظاركم 26 أبريل».

وأكمل قائلاً: «ننسى أي شيء سلبي في الطريق الآن، ونركز على دعم الفريق فقط في آخر 42 يوماً من الموسم».

يذكر أن الوصل حقق الفوز في آخر تسع مباريات خاضها في الدوري، على اتحاد كلباء وشباب الأهلي والنصر والإمارات والشارقة وبني ياس وخورفكان وعجمان، وأخيراً على حتا، ليتصدر لائحة الترتيب برصيد 51 نقطة، بفارق 11 نقطة عن شباب الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 40 نقطة.

وعقب مواجهة الجزيرة في الجولة الـ21، لدى الوصل ست مباريات أخرى، أمام البطائح والوحدة واتحاد كلباء والعين وشباب الأهلي والنصر، إذ يكفي «الإمبراطور» الفوز في أربع مباريات من المباريات السبع، ليضمن التتويج بلقب الدوري للمرة الثامنة في تاريخه.

ويدخل الوصل لقاء الجزيرة بهدف تحقيق رقم غير مسبوق في تاريخ مواجهات الفريقين في «المحترفين»، فلو فاز يوم الجمعة المقبل، سيحقق الفوز الثالث توالياً على «فخر أبوظبي» في موسم واحد، وهو ما لم يسبق أن حققه الوصل أمام الجزيرة منذ تطبيق الاحتراف في 2008، حيث فاز الوصل في لقاء الذهاب على استاد محمد بن زايد بأربعة أهداف مقابل هدفين، ثم أزاح الجزيرة من ربع نهائي كأس رئيس الدولة، بالفوز عليه بثلاثة أهداف دون رد.