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الامارات | أرسنال يقسو على تشيلسي ويتصدر الدوري الإنجليزي

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محمد أبوإسماعيل – دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق آرسنال فوزا هاما على ضيفه تشيلسي بنتيجة 5/0، ضمن منافسات الجولة الـ29 المؤجلة من الدوري الإنجليزي الممتاز وأقيمت في استاد "الإمارات".

وافتتح تروسارد التسجيل لصالح أرسنال بتسديدة قوية، فيما تمكن بن وايت من تسجيل الهدف الثاني في شباك تشيلسي عند الدقيقة 52 من عمر الشوط الثاني، وأحرز كاي، الهدف الثالث لصالح أصحاب الأرض، بصناعة مارتن أوديجارد بحلول الدقيقة 57.

ووقع هافيرتز على الهدف الرابع وثنائيته الخاصة في شباك البلوز، بعد تلقيه تمريرة حاسمة من بوكايو ساكا عند الدقيقة 66، وفي الدقيقة 70، تمكن بن وايت من تسجيل الهدف الخامس في شباك تشيلسي.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد آرسنال إلى النقطة 77 في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز مؤقتاً، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 47 في المركز التاسع.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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